Bobby Dekeyser hat den Premium-Gartenmöbel-Hersteller Dedon gegründet und für einen hohen Millionenbetrag verkauft. Er bekam einen Profi-Vertrag beim FC Bayern München, nachdem er die Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff im Hotel beim Frühstück kennenlernte. Inzwischen lebt er auf einer Farm mit Lamas auf Ibiza. Zufälle haben sich für ihn schon mehrfach zu großen Chancen entwickelt – und der viel zu frühe Tod seiner Frau hat ihn gezwungen, sein Leben neu zu ordnen. "Always a Beginner" ist dadurch zu sowas wie seinem Lebensmotto geworden. Und Bobby Dekeyser selber zu einem Lebenskünstler, der jeden Wendepunkt ausschließlich mit Optimismus angeht.
