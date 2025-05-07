Baustellen-Doku Bahnsinn Riedbahn: Wie die Deutsche Bahn Branded Entertainment neu denktJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Baustellen-Doku Bahnsinn Riedbahn: Wie die Deutsche Bahn Branded Entertainment neu denkt
“117 Kilometer neue Gleise. 152 neue Weichen. Und 84,7 Millionen, die glauben, dass wir scheitern”, so beginnt „Bahnsinn Riedbahn”. Die Bahn-Doku ist ein authentischer Blick in den Maschinenraum der Deutschen Bahn – und ein gutes Beispiel für innovatives Branded Entertainment. Nicole Mommsen, Kommunikations- und Marketingchefin der Deutschen Bahn, gibt im Firesidechat exklusive Einblicke in die Entstehungsgeschichte der mehrteiligen Doku-Serie über das Mammutprojekt Riedbahn-Generalsanierung. Sie verrät, wie Longform-Formate zum Imagewandel beitragen können, wie es die Doku-Serie auf die Streaming-Plattform Joyn geschafft hat und was Branded Content heutzutage mitbringen muss, um die Menschen zu erreichen.
