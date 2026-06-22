Licht und Schatten - Das düstere Geheimnis von Dress RosaJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 22.06.2026: Licht und Schatten - Das düstere Geheimnis von Dress Rosa
24 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Mit seinem Königshaki erledigt Ruffy nahezu alle übrigen Gladiatoren im Kolosseum. Nur Don Chinjao steht noch und setzt mit neuen Kräften weiter zum Kampf an. Franky erfährt währenddessen vom Spielzeugsoldat, was es mit den Spielzeugen auf Dress Rosa tatsächlich auf sich hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation