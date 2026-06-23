Die Flugtruppen rücken aus - Der legendäre Held LysolandJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 23.06.2026: Die Flugtruppen rücken aus - Der legendäre Held Lysoland
24 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Gemeinsam mit den Zwergen eilen Robin und Lysop durch einen Tunnel vom Tontatta Königreich nach Dress Rosa. Sie wollen De Flamingo bekämpfen und weitere Zwerge befreien, die in der Fabrik des Samurai zur Arbeit gezwungen werden. Unter dem Blumenfeld treffen Franky und der Spielzeugsoldat in der Geheimzentrale der Rebellionsarmee ein, zeitgleich mit der Zwergin Wicca und Zorro, der sich plötzlich an eine wichtige Mission erinnert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation