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One Piece

Ich beschütze dich bis zum Ende - Rebecca und der Spielzeugsoldat

ProSieben MAXXFolge vom 24.06.2026
Ich beschütze dich bis zum Ende - Rebecca und der Spielzeugsoldat

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One Piece

Folge vom 24.06.2026: Ich beschütze dich bis zum Ende - Rebecca und der Spielzeugsoldat

24 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Rebecca will alles tun, um dem Spielzeugsoldaten das Leben zu retten. Die beiden verbindet eine tragische Vergangenheit und als Spielzeug ist sein Schicksal unter De Flamingos Regime ungewiss. Deshalb will sie das Turnier gewinnen und durch die Feuerfrucht unbezwingbar werden. Als sie jedoch die Arena betritt, ist ihr das Publikum alles andere als zugetan.

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