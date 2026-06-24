Ich beschütze dich bis zum Ende - Rebecca und der SpielzeugsoldatJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 24.06.2026: Ich beschütze dich bis zum Ende - Rebecca und der Spielzeugsoldat
24 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Rebecca will alles tun, um dem Spielzeugsoldaten das Leben zu retten. Die beiden verbindet eine tragische Vergangenheit und als Spielzeug ist sein Schicksal unter De Flamingos Regime ungewiss. Deshalb will sie das Turnier gewinnen und durch die Feuerfrucht unbezwingbar werden. Als sie jedoch die Arena betritt, ist ihr das Publikum alles andere als zugetan.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation