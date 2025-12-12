Strong World-Special: Angriff auf Little East Blue!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.12.2025: Strong World-Special: Angriff auf Little East Blue!
24 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Ruffy lernt auf Canthorn Island den Inselvorsteher Fabre und weitere Inselbewohner kennen. Auch Nami landet auf dem Eiland und sieht sich ihrem eigenen Fanclub gegenüber, der sie geradezu vergöttert. Als die Amigo Piraten eintreffen, um den Riesenkäfer Boss zu entführen, kann Ruffy vorerst das Schlimmste verhindern, doch dann erscheint Käpt'n Largo mit seinen Teufelskräften auf der Bildfläche ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS