One Piece
Folge vom 01.01.2026: Der Überfall beginnt! - Hody und Van der Decken
24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Hody Jones und seine Piraten starten den Angriff auf das Ryugu-Königreich. Im Palast hält Zorro noch immer König Neptun fest, der annimmt, dass Ruffy seine Tochter entführt hat. Der Strohhut und Shirahoshi sind weiterhin mit Megalo unterwegs, der die Prinzessin jedoch nicht mehr lange verstecken kann ...
Genre:Anime
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS