Hodys Wandel! - Der Widerstand der PrinzenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 27.02.2026: Hodys Wandel! - Der Widerstand der Prinzen
24 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 6
Ruffy will zum Palast eilen, um seinen Freunden zu helfen und Hody zu besiegen, doch Jimbei hält ihn zurück. Die Neuen Fischmenschen-Piraten bereiten derweil die Exekution von König Neptun auf dem Gyoncorde-Plaza vor. Doch die Prinzen greifen Hody und seine Leute an, um ihren Vater zu befreien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS