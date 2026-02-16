Das Paradies der Meerjungfrauen! - Ankunft auf der FischmenscheninselJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 16.02.2026: Das Paradies der Meerjungfrauen! - Ankunft auf der Fischmenscheninsel
24 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Nach ihrer abenteuerlichen Unterwasserreise kommen die Strohhüte endlich auf der Fischmenscheninsel an. Doch die Piraten werden voneinander getrennt. Ruffy, Chopper, Sanji und Lysop werden von Meerjungfrauen gerettet und zu Kamy gebracht, die ihre alten Freunde herzlich begrüßt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS