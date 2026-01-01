Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX
Folge vom 01.01.2026: Die Vergangenheit der Fischmenscheninsel - Otohime und Tiger

24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Jimbei erzählt Ruffy und den anderen von der Vergangenheit der Fischmenscheninsel: Vor 16 Jahren hat Königin Otohime, Shirahoshis Mutter, versucht, ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen und Fischmenschen zu fördern. Ihr Plan war es, das Königreich an die Wasseroberfläche zu verlegen, um näher an den Menschen zu sein.

