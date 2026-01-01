Segel setzen! - Die Morgendämmerung eines Abenteuers zur Neuen WeltJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.01.2026: Segel setzen! - Die Morgendämmerung eines Abenteuers zur Neuen Welt
24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Auf dem Sabaody-Archipel treibt sich eine Betrügerbande herum, die sich als die Strohhutpiraten ausgibt. Während die echten Crewmitglieder einen Plan schmieden, um die Inseln zu verlassen, rekrutiert der falsche Ruffy neue Piraten, die für ihn Rache an seinen Feinden nehmen sollen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS