One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 11.02.2026
24 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Nach zwei Jahren treffen die Strohhüte auf der Sunny endlich wieder zusammen, um den Sabaody-Archipel zu verlassen. Mit Hilfe ihrer Freunde können sie vor der Marine flüchten und steuern ihr nächstes Ziel an: die Fischmenscheninsel.

