Eine Entführung?! - Ruffy und ShirahoshiJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.01.2026: Eine Entführung?! - Ruffy und Shirahoshi
24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Zorro, Lysop, Nami und Brook nehmen versehentlich den Palast ein und halten König Neptun sowie seine Gefolgsleute gefangen. Nun müssen sie schnellstmöglich ihre restlichen Freunde aufspüren und von der Fischmenscheninsel verschwinden. Doch Ruffy und Prinzessin Shirahoshi machen gerade einen Ausflug zum Seewald ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS