One Piece

Jimbeis Geständnis - Die schockierende Geschichte der Fischmenschen

ProSieben MAXXFolge vom 23.02.2026
Jimbeis Geständnis - Die schockierende Geschichte der Fischmenschen

Folge vom 23.02.2026: Jimbeis Geständnis - Die schockierende Geschichte der Fischmenschen

24 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 6

Van der Decken spürt Prinzessin Shirahoshi auf und möchte sie zur Hochzeit zwingen. Ruffy schwört, die Meerjungfrau zu beschützen, und greift den Piraten an. Gemeinsam mit Megalo können die beiden in den Seewald flüchten. Dort treffen sie auf Jimbei, der ein überraschendes Geständnis ablegt.

