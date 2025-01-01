One Tree Hill
Folge 15: Die Zeitkapsel
42 Min.Ab 6
Nathan ist noch immer fix und fertig, weil Haley mit Chris auf Tournee geht. Er betrinkt sich tagsüber und glaubt, alles verloren zu haben. Erschwert wird die Situation durch den Einzug von Lucas bei Dan. Auch Karen kann diesen Schritt nicht verstehen und versucht sogar, ihren Sohn per Gerichtsbeschluss aus der Obhut von Dan zu befreien. Brooke hingegen hat es endlich geschafft: Sie ist Schulsprecherin und arbeitet hart daran, ihr Image von der falschen Schlange zu ändern ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen