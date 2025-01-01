Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 9
42 Min.

Der Schulball steht kurz bevor und wie immer stellt sich die Frage, wer mit wem dort erscheint. Der Abend verläuft jedoch nicht für alle positiv. Nachdem Brooke von Mouth eine unangenehme Wahrheit erfährt, zieht sie sich enttäuscht zurück. Auch für Peyton ist der Ball eine einzige Katastrophe, und weil Haley lieber ins Musikstudio geht, kommt es zum heftigen Streit mit Nathan. Indes einigen sich Deb und Dan darauf, es noch einmal miteinander zu versuchen - diesmal ohne Lügen!

