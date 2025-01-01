Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Die Hochzeit

Staffel 2Folge 16
Die Hochzeit

Folge 16: Die Hochzeit

41 Min.

Die Hochzeit von Keith und Jules steht bevor, und alle sind sehr aufgeregt. Kurz vor der Trauung erfährt Karen jedoch die ganze Wahrheit über Jules: Sie stellt sie zur Rede und zwingt sie, Keith darüber ins Bild zu setzen. Jules verlässt daraufhin die Hochzeit und lässt Keith vorm Altar stehen - sehr zur Freude von Dan, der seinem Ziel einen Schritt näher gekommen ist ... Indes erfährt Nathan über ein Fernsehinterview mit Chris und Haley, dass die beiden ein Paar sind ...

Warner
