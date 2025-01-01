Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Was wäre wenn

WarnerStaffel 2Folge 20
Was wäre wenn

Was wäre wennJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 20: Was wäre wenn

42 Min.Ab 12

Nach dem Unfall mit dem Rennauto liegt Nathan auf der Intensivstation. Im Koma durchlebt er noch einmal sein ganzes Leben und was gewesen wäre, wenn sich Dan nicht für Deb, sondern für Karen entschieden hätte. Lucas benachrichtigt indes Haley von dem Unfall, die sofort kommen und ihre Tournee abbrechen will. Doch als Nathan aus dem Koma erwacht, teilt er ihr mit, dass er sie nicht sehen will. Auch Deb trifft eine Entscheidung: Sie lässt sich in eine Entzugsklinik einweisen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen