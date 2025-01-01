One Tree Hill
Folge 3: Stripperinnen
40 Min.
Spät aber doch organisiert Tim für Nathan eine Junggesellenabschiedsparty. Da darf natürlich eine Stripperin nicht fehlen. Dabei kommt es jedoch zu einer fatalen Verwechslung, und am Ende wird Tim verhaftet. Währenddessen veranstalten auch Brooke und Peyton für Haley eine feuchtfröhliche Brautparty ... Dan wird endlich aus dem Krankenhaus entlassen und zieht vorübergehend bei Deb ein, die nun gemeinsam versuchen, etwas gegen die Ehe von Nathan und Haley zu unternehmen ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen