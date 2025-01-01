One Tree Hill
Folge 8: Die Pyjama-Party
42 Min.
Lucas hat große Angst davor, dass er die Erbkrankheit seines Vaters hat und weigert sich, testen zu lassen. Währenddessen ist Haley das erste Mal ohne ihren Mann alleine zu Hause und freut sich darauf. Sie rechnet jedoch nicht mit ihren Freundinnen, die eine Pyjama-Party bei ihr organisieren. Diese endet jedoch in einem völligen Chaos: Die Mädchen geraten in heftigen Streit, dabei werden schreckliche Geheimnisse offenbart. Auch bei Karen und ihrem Dozenten kriselt es erstmals ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen