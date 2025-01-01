Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer wagt, gewinnt

WarnerStaffel 2Folge 5
Folge 5: Wer wagt, gewinnt

42 Min.

Felix hat eine besondere Idee und lädt seine Freunde zu einer Herausforderungsnacht ein, bei der von ihm bestimmte Teams spezielle Aufgaben erledigen müssen. Lucas trifft dabei das erste Mal auf Anna, die - wie sich später herausstellt - die Schwester von Felix ist. Dieser bildet gemeinsam mit Brooke ein Team, dabei kommen sich die beiden immer näher. Indes verabredet sich Karen mit ihrem Dozenten zu einem romantischen Date, und Keith verguckt sich in seine Kundin Jules ...

