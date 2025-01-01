One Tree Hill
Folge 19: Das Rennen
42 Min.Ab 12
Karens Affäre mit ihrem Dozenten fliegt auf, und Andy kündigt daraufhin seinen Job. Indes versucht Brooke alles, um Peyton etwas aufzuheitern ... Debs Bruder Coop stattet Nathan einen Besuch ab, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Der Rennfahrer will ihm und Lucas einige Autos vorstellen. Die Halbbrüder sind hellauf begeistert und wollen sogar ein Proberennen veranstalten. Als Nathan jedoch dabei eine Extrarunde dreht, verliert er plötzlich die Kontrolle über den Wagen ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen