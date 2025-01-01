One Tree Hill
Folge 22: Liebe und Verlust
42 Min.Ab 12
Lucas bittet Brooke, dass sie gemeinsam mit Nathan nach New York fahren, damit er mit Haley reden kann. Kurz vor der Abreise entdeckt Brooke, dass Lucas noch immer Sachen von Peyton in seinem Schrank und sie anscheinend noch nicht vergessen hat ... Jake wird endlich aus dem Gefängnis entlassen. Kurz davor macht sich Nicki jedoch mit der gemeinsamen Tochter aus dem Staub. Peyton ist völlig fertig, als sich Jake auf die Suche nach Jenny macht und wieder keine Zeit für sie hat.
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen