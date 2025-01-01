Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Abschiedsblues

WarnerStaffel 2Folge 23
Abschiedsblues

AbschiedsbluesJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 23: Abschiedsblues

41 Min.Ab 12

Die Situation mit Dan spitzt sich immer mehr zu und endet in einer unerwarteten Katastrophe ... Indes gestehen sich Brooke und Lucas endlich ein, dass ihre Gefühle zueinander nicht nur freundschaftlich sind. Kurz bevor Brooke für den Sommer die Stadt verlässt, sucht er das Gespräch mit ihr ... Karen hat ebenfalls schwer zu kämpfen, als sich ihr Lover Andy verabschiedet. Indes bekommt Peyton überraschenden Besuch von einer unbekannten Frau, mit der sie jedoch viel verbindet ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen