One Tree Hill
Folge 23: Abschiedsblues
41 Min.Ab 12
Die Situation mit Dan spitzt sich immer mehr zu und endet in einer unerwarteten Katastrophe ... Indes gestehen sich Brooke und Lucas endlich ein, dass ihre Gefühle zueinander nicht nur freundschaftlich sind. Kurz bevor Brooke für den Sommer die Stadt verlässt, sucht er das Gespräch mit ihr ... Karen hat ebenfalls schwer zu kämpfen, als sich ihr Lover Andy verabschiedet. Indes bekommt Peyton überraschenden Besuch von einer unbekannten Frau, mit der sie jedoch viel verbindet ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen