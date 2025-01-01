Vier Jahre, sechs Monate, zwei TageJetzt kostenlos streamen
One Tree Hill
Folge 1: Vier Jahre, sechs Monate, zwei Tage
41 Min.Ab 6
Tree Hill, vier Jahre später: Alle sind ausgeflogen, um ihre Träume zu verwirklichen. Brooke ist sehr erfolgreich mit ihrer großen Modefirma, Peyton arbeitet als Assistentin bei einem Musiklabel, Lucas hatte mit seinem Debütroman riesigen Erfolg. Nur Nathan hat es besonders hart getroffen: Bei einer Schlägerei verletzte er sich so stark am Rückenmark, dass er vorerst im Rollstuhl sitzt... Dan scheint noch im Gefängnis zu sitzen, und Deb ist wahrscheinlich schon wieder auf Entzug.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen