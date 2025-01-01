Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Vier Jahre, sechs Monate, zwei Tage

Staffel 5Folge 1
Vier Jahre, sechs Monate, zwei Tage

Folge 1: Vier Jahre, sechs Monate, zwei Tage

41 Min.Ab 6

Tree Hill, vier Jahre später: Alle sind ausgeflogen, um ihre Träume zu verwirklichen. Brooke ist sehr erfolgreich mit ihrer großen Modefirma, Peyton arbeitet als Assistentin bei einem Musiklabel, Lucas hatte mit seinem Debütroman riesigen Erfolg. Nur Nathan hat es besonders hart getroffen: Bei einer Schlägerei verletzte er sich so stark am Rückenmark, dass er vorerst im Rollstuhl sitzt... Dan scheint noch im Gefängnis zu sitzen, und Deb ist wahrscheinlich schon wieder auf Entzug.

