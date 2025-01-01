One Tree Hill
Folge 14: Das Gute Alte Leben
Nathan und Haley erkennen bei der Therapie, dass sie immer noch Gefühle füreinander haben und sich im Laufe der Jahre einfach nur verloren haben. Auch Jamie freut sich, dass sich seine Eltern wieder besser verstehen. Haley hat für ihn auch ein neues Kindermädchen gefunden - es ist Nathans Mutter Deb ... Lucas gibt sich sehr viel Mühe, um Lindsey zurückzugewinnen ... Peyton scheint mit Lucas abgeschlossen zu haben und schaut in die Zukunft ...
