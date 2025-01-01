One Tree Hill
Folge 17: Hass ist stärker als Liebe
41 Min.Ab 12
Die Ravens stehen vor ihrem wichtigsten Spiel, um in die Playoffs zu kommen. Trotz seiner Handverletzung soll Quentin mitspielen und das Team motivieren ... Für Dan sieht es nicht besonders gut aus: Er wartet immer noch auf ein Spenderherz und steht noch nicht einmal auf Nummer eins der Liste ... Deb dagegen ist putzmunter. Nathan erwischt sie, als sie sich vor der Webcam auszieht ... Mia kehrt zurück, um neue Songs aufzunehmen - Peyton freut sich ...
Weitere Folgen in Staffel 5
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen