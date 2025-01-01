One Tree Hill
Folge 8: Ich will, ich will, ich will
41 Min.
Peyton ist am Boden zerstört, denn Lucas hat Lindsey einen Heiratsantrag gemacht. Peyton versucht ihn zu überreden - sie ist immer noch in ihn verliebt und bereut seinen damaligen Antrag je abgelehnt zu haben ... Brooke hingegen flirtet weiter heftig mit dem Barkeeper Owen ... Haley hilft Mia, ihre Karriere voranzutreiben. Doch dabei vernachlässigt sie ihre Familie, und das Kindermädchen Carrie scheint nur darauf gewartet zu haben ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
