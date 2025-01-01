One Tree Hill
Folge 5: Die Erinnerung stirbt nie
41 Min.
Rückblick: Es geht um die Nacht, in der Nathan und die Cobras die Meisterschaft gewonnen haben. Lucas ist überglücklich, dass er nun Coach sein darf, doch Whitey erinnert ihn daran, dass es im Leben nicht nur um den beruflichen Erfolg geht, sondern dass das Wichtigste, was es gibt auf der Welt gibt, die Liebe ist. Also beschließt Lucas Hals über Kopf zu Peyton zu fliegen, um ihr einen Antrag zu machen. Aber das Jahr der Trennung hat die beiden mehr entfremdet als sie dachten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen