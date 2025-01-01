One Tree Hill
Folge 18: Das große Erwachen
41 Min.Ab 12
Nathan schafft es, seiinem Sohn das Schwimmen beizubringen und die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Sein Sohn ist seine nach wie vor die größte Stütze in Nathans Leben. Nun ist es aber Lucas, dem es nicht gut zu gehen scheint und sich hängen lässt.
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen