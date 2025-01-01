Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Jamies große Geburtstagsparty

WarnerStaffel 5Folge 15
Jamies große Geburtstagsparty

Jamies große GeburtstagspartyJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 15: Jamies große Geburtstagsparty

41 Min.

Das kleine Pflegekind Angie, das bald am Herzen operiert werden soll, schafft Brooke immer mehr. Auch Peyton leidet sehr unter der Situation, vor allem wegen des Schlafmangels ... Auf Jamies Geburtstagsfeier treffen sich Lucas und Lindsey. Lucas hofft, Lindsey überreden zu können, wieder zu ihm zurückzukehren. Tatsächlich reden die beiden auch ein paar Worte miteinander ... Jamie vermisst seinen Lieblingsopa Dan auf seiner Fete, aber Nathan hat Dan verboten, dort aufzutauchen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen