One Tree Hill
Folge 15: Jamies große Geburtstagsparty
41 Min.
Das kleine Pflegekind Angie, das bald am Herzen operiert werden soll, schafft Brooke immer mehr. Auch Peyton leidet sehr unter der Situation, vor allem wegen des Schlafmangels ... Auf Jamies Geburtstagsfeier treffen sich Lucas und Lindsey. Lucas hofft, Lindsey überreden zu können, wieder zu ihm zurückzukehren. Tatsächlich reden die beiden auch ein paar Worte miteinander ... Jamie vermisst seinen Lieblingsopa Dan auf seiner Fete, aber Nathan hat Dan verboten, dort aufzutauchen ...
