One Tree Hill
Folge 2: Das Leben beginnt jetzt
41 Min.
Mit Brookes und Peytons Rückkehr nach Tree Hill entstehen wieder einige Verwirrungen. Peyton misstraut Lindsey, Lucas' neuer Freundin, bemüht sich aber trotzdem freundlich zu ihr zu sein ... Brooke beschließt, endgültig zurückzuziehen und ihre Firma von Tree Hill aus zu leiten ... Auch Nathan hat der Ehrgeiz gepackt. Er will nun nach vorne schauen - auch seinem Sohn Jamie zuliebe ... Haley hingegen hat Stress in der Schule, denn einige Schüler sabotieren ihren Englischunterricht.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen