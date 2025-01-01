One Tree Hill
Folge 10: Listen und Pläne
41 Min.Ab 12
Brooke hat den Verlust ihrer Firma noch nicht ganz verwunden, auch trauert sie dem vielen verlorenen Geld nach. Julian findet unterdessen eine Liste seiner Verlobten mit all den Dingen, die sie erleben möchte. Um sie aufzumuntern, erfüllt er ihr nach für nach jeden Wunsch auf der Liste. Erin feiert hingegen ihren erfolgreichen Auftritt als Vorgruppe von Kid Cudi.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen