One Tree Hill
Folge 16: Gute Eltern
41 Min.
Als Brooke von der Adoptionsagentur erfährt, dass sie und Julian wohl bald ein Baby in die Arme nehmen können, ist sie überglücklich. Sie möchte die leibliche Mutter aber unbedingt kennenlernen. Die Umstände des Kennenlernens erweisen sich dann allerdings als katastrophal und Brooke ist fest davon überzeugt, dass die leibliche Mutter die Adoption noch einmal überdenkt. Unterdessen verleben Quinn und Clay romantische Tage der Zweisamkeit.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen