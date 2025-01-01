Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 8Folge 12
Folge 12: Gedächtnislücken

41 Min.Ab 12

Brooke lässt es mit ihren Freundinnen auf dem Junggesellinnenabschied so richtig krachen. Am nächsten Morgen stellen die verkaterten Damen fest, dass sie sich kaum noch an die Ereignisse der letzten Nacht erinnern können. Millie entdeckt erschrocken eine gewagte Tätowierung auf ihrem Rücken, Alex hat ein blaues Auge und Brooke, die Braut, soll wild rumgenknutscht haben - und zwar nicht mit ihrem Zukünftigen.

