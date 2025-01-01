One Tree Hill
Folge 4: Wer fängt mich auf?
41 Min.
Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zieht sich Quinn mit ihrer Schwester Haley in das Strandhaus zurück. Erinnerungen aus schlechten Zeiten kommen dort wieder hoch, aber die Frauen scheuen die Konfrontation nicht. Brooke wird unterdessen bewusst, dass sie durch ihr Handeln Menschen die Existenz genommen hat und ringt sich zu einer folgenschweren Maßnahme durch.
One Tree Hill
