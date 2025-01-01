Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

WarnerStaffel 8Folge 6
One Tree Hill

Folge 6: Keine Angst

40 Min.Ab 16

Der Halloween-Abend weckt verborgene Ängste. Quinn ist so gelähmt von ihrer Angst, dass sie den Kindern noch nicht einmal die Tür öffnen kann. Daraufhin überredet sie Clay, einen Job im Ausland anzunehmen. Haley kämpft unterdessen mit ihrer Furcht vor Clowns und beschließt, den Abend auf einer Party zu verbringen, um auf andere Gedanken zu kommen.

