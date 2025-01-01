One Tree Hill
Folge 6: Keine Angst
40 Min.Ab 16
Der Halloween-Abend weckt verborgene Ängste. Quinn ist so gelähmt von ihrer Angst, dass sie den Kindern noch nicht einmal die Tür öffnen kann. Daraufhin überredet sie Clay, einen Job im Ausland anzunehmen. Haley kämpft unterdessen mit ihrer Furcht vor Clowns und beschließt, den Abend auf einer Party zu verbringen, um auf andere Gedanken zu kommen.
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
