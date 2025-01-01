Nicht jeder Gast ist willkommenJetzt kostenlos streamen
One Tree Hill
Folge 9: Nicht jeder Gast ist willkommen
40 Min.
Alle freuen sich auf den Thanksgiving-Abend. Haley hat vor, gemeinsam mit Nathan und Jamie zu feiern, ahnt aber bereits, dass sich der ganze Freundeskreis im Laufe des Abends zu ihnen gesellen wird und kocht daher für alle mit. Nach und nach klopfen die Freunde an die Tür. Während Millicent und Mouth sich während des Dinners wieder näher kommen, streiten sich Mia und Alex um Chase' Gunst.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen