Folge 9: Nicht jeder Gast ist willkommen

Alle freuen sich auf den Thanksgiving-Abend. Haley hat vor, gemeinsam mit Nathan und Jamie zu feiern, ahnt aber bereits, dass sich der ganze Freundeskreis im Laufe des Abends zu ihnen gesellen wird und kocht daher für alle mit. Nach und nach klopfen die Freunde an die Tür. Während Millicent und Mouth sich während des Dinners wieder näher kommen, streiten sich Mia und Alex um Chase' Gunst.

Warner
