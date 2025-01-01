One Tree Hill
Folge 15: Valentinstag für alle
40 Min.
Jedes Paar hat seine eigenen Vorstellungen, wie der Valentinstag von statten gehen soll. Besonders Haley, die unter dem Einfluss von Schwangerschaftshormonen steht, sehnt sich nach Romantik. Jamie hat für Madison an ein praktisches Geschenk gedacht, während Quinn und Clay ihre Liebe groß und musikalisch feiern.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen