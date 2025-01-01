One Tree Hill
Folge 21: Der Platz am Fluss
Nathan erweist sich heute als Naturbursche. Er will verhindern, dass sein Lieblingsplatz am Fluss unter Eigentumswohnungen verschwindet. Dafür muss er der Stadtplanung beweisen, dass der Platz das Zuhause einer seltenen Vogelart ist. Ausgerüstet mit Zelt und Kameras, macht sich Nathan mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Vogel. Alle sind begeistert von der Aktion, nur Clay macht Probleme ...
