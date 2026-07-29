Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 29.07.2026: Fette Beute
44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Kellys Lebensgefährte Dan ist ein erfahrener Baggerfahrer. Mit seiner Unterstützung wollen die „Opalflüsterer“ im sonnenverbrannten Outback von Queensland kostbare Edelsteine freilegen. Aber bei der Vorgehensweise ist sich das Team nicht ganz einig. Graben die Schatzsucher:innen in Australien an der richtigen Stelle? Und für die Cheals wendet sich in New South Wales das Blatt. Chris, sein Sohn Rory, seine Tochter Luca und ihr Geschäftspartner Mark Bressan wollten ihren Claim schon aufgeben, aber dann stößt die Truppe am Turner’s Rush Claim auf eine größere Opalader.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.