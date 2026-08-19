Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 19.08.2026: Blick ins Jenseits
44 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Eine neue Planierraupe würde den „Außenseitern“ die Arbeit im kommenden Jahr erheblich erleichtern. Allerdings kostet eine solche Maschine 150.000 australische Dollar. Deshalb müssen Angel Dempsey und Issy Glen am Saisonende richtig ranklotzen. Fördern die beiden Frauen in Andamooka wertvolle Opale zutage? Und die „Buschmänner“ schuften mit dem Mut der Verzweiflung. Rod Manning, Les Walsh und Sam Mehan gehen in Grawin ein hohes Risiko ein. Der Stollen, in den sich das Team vorwagt, war jahrzehntelang unberührt. Zwölf Meter unter der Erde besteht Einsturzgefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.