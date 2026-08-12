Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 12.08.2026: Voller Einsatz
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Dan Measey und Renee Everest legen in Australien alte Stollen der Pioniere frei, in denen sich womöglich die letzten Vorkommen roter Kristallopale verbergen. Doch wo hohe Gewinne winken, lauern auch erhebliche Gefahren. Dan gerät in Coober Pedy mit seinem Bagger auf einer instabilen Abbruchkante ins Wanken. Mat Kathagen schmiedet rund 480 Kilometer entfernt ebenfalls einen riskanten Plan: Der Schatzsucher will auf dem Horse Paddock Claim in Andamooka genau dort graben, wo er bei einem Deckeneinsturz unter Tage beinahe lebendig begraben wurde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.