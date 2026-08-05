Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 05.08.2026: Auf dem Weg zur Million
44 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Isaac Andreou, Kelly Taylor und ihr Lebensgefährte Dan Hollis versuchen im Südwesten von Queensland, eine tiefgelegene Schicht Yowah-Nüsse zu erreichen – seltene Eisensteinkugeln, die mit Opal gefüllt sind. Dan hat mit dem Bagger die Decke einer stillgelegten unterirdischen Mine entfernt und das Areal in einen Tagebau verwandelt. Zahlen sich diese Anstrengungen aus? Und die Cheals haben in New South Wales an nur einem Tag Edelsteine im Wert von 500 000 australischen Dollar gefunden. Nach diesem Volltreffer korrigiert das Team sein Saisonziel nach oben.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.