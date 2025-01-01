Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 14Folge 10
Folge 10: Die letzten Cowboys der Toskana

53 Min.Ab 6

Im Herzen der Maremma, der Küstenregion der Toskana, werden auf einer Azienda seit mehr als 1000 Jahren Rinder und Pferde gezüchtet. Butteri, wie hier die Rinderhirten genannt werden, sind wind- und wetterfeste Kerle. Am ersten Mai steht die ¿Merca¿ an, das ist der wichtigste Tag des Jahres für jeden Buttero. Dann werden die wildlebenden Kälber von den Müttern getrennt und markiert.

One Terra
