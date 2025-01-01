Die Krabbenfischer von FeuerlandJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Die Krabbenfischer von Feuerland
52 Min.Ab 12
Die Südspitze Lateinamerikas ist karg, eiskalt und sturmgepeitscht. Sie besteht aus einem Labyrinth Tausender zerklüfteter Inseln. Mim antarktischen Winter gehen die Fischer in den Kanälen auf die Suche nach den Patagonischen Königskrabben.
