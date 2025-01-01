Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 14Folge 5
Folge 5: Jerusalem im Morgengrauen

52 Min.Ab 6

Die Altstadt von Jerusalem: Das jüdische Viertel ist reich und saniert, das armenische etwas heruntergekommen, das muslimische überbevölkert und geschäftigt, und das christliche Viertel wird von Touristen überschwemmt. Der Müll den sie produzieren muss von den Müllmännern, selbst alle unterschiedlicher Konfession, entsorgt werden. Dass es dabei häufig zu Komplikationen kommt, ist programmiert.

One Terra
