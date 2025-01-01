Planet Weltweit
Folge 5: Jerusalem im Morgengrauen
52 Min.Ab 6
Die Altstadt von Jerusalem: Das jüdische Viertel ist reich und saniert, das armenische etwas heruntergekommen, das muslimische überbevölkert und geschäftigt, und das christliche Viertel wird von Touristen überschwemmt. Der Müll den sie produzieren muss von den Müllmännern, selbst alle unterschiedlicher Konfession, entsorgt werden. Dass es dabei häufig zu Komplikationen kommt, ist programmiert.
Planet Weltweit
