Planet Weltweit
Folge 7: Modelsuche in Sibirien
53 Min.Ab 6
In der Modebranche sind sie zum Label geworden - Mädchen aus Sibirien. Zart, mitunter elfengleich, geben sie mit ihren exotischen Gesichtern den Look auf Hochglanzmagazinen und Laufstegen vor. Mädchenhafte Unschuld gepaart mit Sinnlichkeit - perfekte Projektionsflächen der Modeindustrie. Einigen wenigen sibirischen Mädchen hat das Wohlstand und Unabhängigkeit gebracht.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH