Myanmar, ein Dorf braucht StromJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 14: Myanmar, ein Dorf braucht Strom
52 Min.Ab 6
Myanmar, ein Land im Aufbruch. Nach Jahrzehnte langem Dornröschenschlaf können den Burmesen Demokratie und Fortschritt nicht schnell genug kommen. Auch in dem kleinen Dorf Pompein warten die Einwohner ungeduldig auf die Zukunft. Doch mit dem Warten soll es jetzt ein Ende haben. Angeleitet durch einen Mönch baut das Dorf sich sein eigenes Wasserkraftwerk und will Strom in alle Häuser bringen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH