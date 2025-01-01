Planet Weltweit
Folge 13: Shetland, das Ende des Öls
52 Min.Ab 6
Im Norden Großbritanniens, wo Nordsee und Atlantik zusammenfließen, liegen die Shetlandinseln. Gerade mal 22.000 Einwohner teilen sich auf den 16 Inseln unberührte Natur und eine reiche Tierwelt. Der Lebensstandard ist dank der prosperierenden Off-Shore-Ölindustrie hoch. Doch nun sorgen Pläne für eine Windkraftanlage für Unfrieden.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH